Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение

Уже несколько лет Алла Пугачева не давала концертов. Но, как уверяют в близком окружении, певица готовит «громкое» возвращение на сцену.

Последние годы Примадонна выступает только на сборных концертах, фестивалях и корпоративах, веселя многочисленных поклонников лишь парой-тройкой песен.

Но сейчас певица вовсю занимается подбором музыкального материала. Говорят, Пугачева даст концерт в начале 2017 года, сообщает «Блокнот».

"В сентябре Алла Борисовна приобрела у меня две песни. Первая называется "Пою мужчинам", вторая – "Собачье дело" – композиция с вызовом, о том, чтобы люди не совали нос в чужие дела", – поведал изданию композитор Олег Жолтиков.