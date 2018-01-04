Алкоголь влияет на бедных и богатых по-разному

Медики из Норвегии установили, что алкоголь наносит больший вред здоровью людей с низким достатком, чем богатых.

Данную закономерность они установили, анализируя информацию о влиянии спиртных напитков на здоровье порядка 200 тысяч норвежцев. Сведения были получены от социальных служб страны, которые постоянно наблюдают за отдельными категориями граждан, родившихся до 1960 года.

Исследования показали, что бедные норвежцы в среднем употребляли меньше алкоголя, чем их богатые соотечественники. Однако при неумеренных возлияниях риск преждевременной смерти от инфаркта, атеросклероза и других заболеваний сердечно-сосудистой системы у первой категории граждан был выше, чем у второй, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание PLoS One.

Употребление спиртных напитков 2-3 раза в неделю, напротив, снижало вероятность смерти из-за проблем с сердцем. При этом данный эффект среди бедняков наблюдался реже, нежели у богатых людей.

Примерно одинаковое количество смертей от болезней сердца в обоих группах было установлено только в случае, когда люди уходили в запой практически еженедельно.