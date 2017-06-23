Алкоголь и ГОСТ в России друг друга не узнают

Более 65% алкогольной продукции в России не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам.

В 2016 году экспертно-аналитическими центрами были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам.

Отмечается, что 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту.

В то же время из закона «О стандартизации в РФ» следует, что соблюдение стандартов для производителей является добровольным, отмечает «Известия».

Требования ГОСТ базируются на технологических возможностях современного производства, а оно далеко не всегда может соответствовать этим критериям.

К тому же, некоторые российские стандарты имеют расхождения с международными.

Однако в том же 2016 году Роспотребнадзор исследовал свыше 11 тысяч проб алкогольной продукции, в том числе 1,6 тысяч проб импортного производства.

По данным Роспотребнадзора, не соответствовало обязательным требованиям 416 проб (3,6%), из них 79 импортного производства (4,8%).

Стоит отметить, что обязательные требования и ГОСТ – вещи несколько разные.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Роспотребнадзор
Следующая новость Болевших опасными болезнями мигрантов пустят в РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО