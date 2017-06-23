Алкоголь и ГОСТ в России друг друга не узнают

Более 65% алкогольной продукции в России не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам.

В 2016 году экспертно-аналитическими центрами были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам.

Отмечается, что 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту.

В то же время из закона «О стандартизации в РФ» следует, что соблюдение стандартов для производителей является добровольным, отмечает «Известия».

Требования ГОСТ базируются на технологических возможностях современного производства, а оно далеко не всегда может соответствовать этим критериям.

К тому же, некоторые российские стандарты имеют расхождения с международными.

Однако в том же 2016 году Роспотребнадзор исследовал свыше 11 тысяч проб алкогольной продукции, в том числе 1,6 тысяч проб импортного производства.

По данным Роспотребнадзора, не соответствовало обязательным требованиям 416 проб (3,6%), из них 79 импортного производства (4,8%).

Стоит отметить, что обязательные требования и ГОСТ – вещи несколько разные.