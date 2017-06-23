Алкоголь и ГОСТ в России друг друга не узнают
Более 65% алкогольной продукции в России не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам.
В 2016 году экспертно-аналитическими центрами были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам.
Отмечается, что 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту.
В то же время из закона «О стандартизации в РФ» следует, что соблюдение стандартов для производителей является добровольным, отмечает «Известия».
Требования ГОСТ базируются на технологических возможностях современного производства, а оно далеко не всегда может соответствовать этим критериям.
К тому же, некоторые российские стандарты имеют расхождения с международными.
Однако в том же 2016 году Роспотребнадзор исследовал свыше 11 тысяч проб алкогольной продукции, в том числе 1,6 тысяч проб импортного производства.
По данным Роспотребнадзора, не соответствовало обязательным требованиям 416 проб (3,6%), из них 79 импортного производства (4,8%).
Стоит отметить, что обязательные требования и ГОСТ – вещи несколько разные.
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