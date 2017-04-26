Алкоэнергетики под угрозой полного запрета в России

Министерство финансов подготовило поправки, запрещающие производство и продажу энергетических напитков с содержанием алкоголя на территории РФ.

Как уточняется в материале, Минфин предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22 процентоа объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества».

В пресс-службе министерства «Известиям» рассказали, что исключение составляет лишь производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Собеседник издания рассказал, что Минздрав также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю.

«В данном вопросе речь идет о здоровье населения, что значительно важнее выпадающих доходов от уплаты акцизов», - сказал представитель Минфина.

Источник газеты в финансово-экономическом блоке правительства отметил, что «для введения предлагаемого запрета необходимо наличие научно доказанной опасности спиртосодержащей тонизирующей продукции по сравнению с другими видами алкогольных напитков».

По его словам, также вызывает сомнения предлагаемая градация запрета на алкогольную продукцию, содержащую менее 22 процентов этилового спирта. Получается, что другие алкогольные напитки менее вредны для здоровья.