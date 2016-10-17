Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом РФ

Бизнесмен Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России, сообщает Forbes.

Для того, чтобы стать налоговым резидентом РФ, необходимо пожить в стране лишь полгода. Налогообложение доходов физлиц в России не зависит от их гражданства: резидентами в календарном году признаются лица, которые в течение этого года находились в России не менее 183 дней.

Усманов сейчас сконцентрирован на спортивной, благотворительной и филантропической деятельности.

В России он не провел в прошлом году 183 дня, а значит уже не является налоговым резидентом.