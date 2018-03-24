Алина Загитова трижды упала на льду и лишилась медали ЧМ

Фигуристка из России Алина Загитова трижды упала во время показа произвольной программы на чемпионате мира.

Как сообщает Lenta.ru, спортсменка исполняла «Дон Кихота» и набрала 207,72 балла, став пятой по итогам короткой и произвольной программ.

Победу одержала фигуристка из Канады Кейтлин Осмонд. Еще одна представительница России Мария Сотскова стала восьмой, а Станислава Константинова – 19-й. После проката произвольной программы Загитова занимала вторую строчку рейтинга.

15-летняя фигуристка выиграла золото Олимпийских игр-2018 в индивидуальных соревнованиях и серебро – в командных.