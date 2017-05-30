Алиментщиков будут сажать в тюрьму
Злостные неплательщики алиментов в скором времени могут попасть за решетку. Такой законопроект рассмотрит Госдума РФ в начале июня.
Как уточняется в материале, проект закона предполагает привлечение алиментщиков не только к административной, но и уголовной ответственности.
По данным газеты «Известия», задерживать нерадивых отцов и доставлять их в суд смогут судебные приставы без сопровождения полиции.
Согласно действующему законодательству, «уклонисты» от алиментов не могут быть задержаны, поэтому часто просто игнорируют вызовы приставов, сообщает Ura.ru.
В случае вступления закона в силу должники могут лишиться свободы сроком на один год, если ранее привлекались к административной ответственности.
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