Aliexpress ограничивает бесплатную доставку в Россию
С 7 февраля доставка в Россию товаров, заказанных на китайской торговой онлайн-платформе Aliexpress, станет платной, говорится в пресс-релизе компании.
Как уточняется в сообщении, компания вводит обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам, цена которых превышает два доллара. При этом для клиентов из Украины и Белоруссии это условие станет обязательным вне зависимости от суммы заказа.
Отмечается, что решение было принято для обеспечения стабильности и качества логистического сервиса.
Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции, сообщает «РИА Новости».
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