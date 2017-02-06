Aliexpress ограничивает бесплатную доставку в Россию

С 7 февраля доставка в Россию товаров, заказанных на китайской торговой онлайн-платформе Aliexpress, станет платной, говорится в пресс-релизе компании.

Как уточняется в сообщении, компания вводит обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам, цена которых превышает два доллара. При этом для клиентов из Украины и Белоруссии это условие станет обязательным вне зависимости от суммы заказа.

Отмечается, что решение было принято для обеспечения стабильности и качества логистического сервиса.

Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции, сообщает «РИА Новости».