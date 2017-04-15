«Альфа-банк» назвал Крым и Донбасс оккупированными Россией

«Альфа-банк» Михаила Фридмана назвал полуостров Крым и территорию Донбасса оккупированными Россией.

«Альфа-банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и в Донбассе», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского подразделения Альфа-банка.

В сообщении подчеркивается, что основной акционер «Альфа-банка», Михаил Фридман, родился во Львове, имеет гражданство Израиля и проживает в Лондоне.

«Нашему банку, который только за девять месяцев 2016 года уплатил в украинский бюджет 467 миллионов гривен, ушедшие на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды, уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским», — отмечается в сообщении кредитной организации.

В свою очередь акционеры «Альфа-Групп» опубликовали открытое письмо, в котором назвали высказывание пресс-службы «Альфа-банка Украина» относительно Донбасса и Крыма «неосторожным». В письме также говорится, что «Альфа-Групп» представляет собой конгломерат компаний, много лет успешно работающих в самых различных странах.

«За все время существования группы, ее акционеры считали для себя невозможным не только вмешиваться в политическую жизнь стран своего присутствия, но даже публично озвучивать любую политическую позицию», - цитирует BFM заявление акционеров.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Шри-Ланке шесть человек погибли под мусорной лавиной

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО