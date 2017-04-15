«Альфа-банк» назвал Крым и Донбасс оккупированными Россией

«Альфа-банк» Михаила Фридмана назвал полуостров Крым и территорию Донбасса оккупированными Россией.

«Альфа-банк одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и в Донбассе», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского подразделения Альфа-банка.

В сообщении подчеркивается, что основной акционер «Альфа-банка», Михаил Фридман, родился во Львове, имеет гражданство Израиля и проживает в Лондоне.

«Нашему банку, который только за девять месяцев 2016 года уплатил в украинский бюджет 467 миллионов гривен, ушедшие на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и другие социальные нужды, уже который месяц приходится держать ответ за необоснованные обвинения в том, что банк является российским», — отмечается в сообщении кредитной организации.

В свою очередь акционеры «Альфа-Групп» опубликовали открытое письмо, в котором назвали высказывание пресс-службы «Альфа-банка Украина» относительно Донбасса и Крыма «неосторожным». В письме также говорится, что «Альфа-Групп» представляет собой конгломерат компаний, много лет успешно работающих в самых различных странах.

«За все время существования группы, ее акционеры считали для себя невозможным не только вмешиваться в политическую жизнь стран своего присутствия, но даже публично озвучивать любую политическую позицию», - цитирует BFM заявление акционеров.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией.