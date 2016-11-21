«Альфа-Банк» и компании президента ЦСКА Гинера пришли к мировому соглашению
В Московском арбитражном суде объявлено о заключении мирового соглашения между «Альфа-Банком» и принадлежащими президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру компаниями.
- Достигнута устная договоренность о мировом соглашении. Планируем его заключить при рассмотрении апелляционных жалоб, - цитирует РИА «Новости» обращение представителя ответчика к судье. Представитель истца подтвердил достижение договоренности.
Ранее «Альфа-Банк» подал иск о взыскании свыше 91,6 миллиона долларов с компаний «Чудовский фарфор», «Старт-Авиацентр» и «Элекс-полюс кар» в связи с невыполнением в 2015 году обязательств по уплате комиссии порядка 2 миллионов долларов за пролонгацию ранее полученного кредита.
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