Из Алеппо вывели свыше 13 тысяч жителей
За последние сутки из сирийского города Алеппо было выведено более 13 тысяч мирных жителей.
В их числе около шести тысяч детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные российского Центра по примирению сторон. Все покинувшие Алеппо жители размещены в гуманитарных центрах, где их обеспечивают питанием и медицинской помощью.
Кроме того, вооруженное сопротивление прекратили более 700 боевиков. Они сложили оружие и вышли в западную часть города.
Следующая новость Три новых газовых месторождения включены в госрезерв
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии