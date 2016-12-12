Из Алеппо вывели свыше 13 тысяч жителей

За последние сутки из сирийского города Алеппо было выведено более 13 тысяч мирных жителей.

В их числе около шести тысяч детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные российского Центра по примирению сторон. Все покинувшие Алеппо жители размещены в гуманитарных центрах, где их обеспечивают питанием и медицинской помощью.

Кроме того, вооруженное сопротивление прекратили более 700 боевиков. Они сложили оружие и вышли в западную часть города.