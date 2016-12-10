Из Алеппо выведены около 18 тысяч мирных жителей
Из подконтрольных боевикам районов сирийского города Алеппо выведено около 18 тысяч жителей.
В их числе свыше семи с половиной тысяч детей, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр примирения.
Кроме того, согласно данным Центра, за последние сутки сложили оружие 28 боевиков. В соответствии с решением сирийских властей они были амнистированы.
Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения боевых действий в Алеппо и обеспечения гуманитарного доступа во все районы.
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