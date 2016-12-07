Из Алеппо выведены 1224 мирных жителя и амнистированы 66 сдавшихся боевиков

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о том, что в течение среды, 7 декабря из подконтрольных террористам кварталов восточного Алеппо были выведены 1224 мирных жителя.

- В течение дня из подконтрольных боевикам районов в безопасные районы Алеппо вышло 1224 мирных жителя. Российским Центром примирения всем мирным жителям предоставляется горячее питание, выдаются теплые вещи и предметы первой необходимости, — цитирует представителя Центра РИА «Новости».

Кроме того, власти Сирии амнистировали 66 боевиков, которые сложили оружие и вышли в западные районы Алеппо.

«В течение дня сложили оружие и вышли в западные районы города 66 боевиков. В соответствии с решением президента Сирии они были амнистированы», — говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон.