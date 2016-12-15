Из Алеппо выходят пять тысяч боевиков

Из сирийского города Алеппо выводятся пять тысяч боевиков и членов их семей. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Боевики покидают город по специально организованному коридору, протяженность которого составляет 21 километр. «Из них 6 км проходят по территории Алеппо, занятой правительственными войсками, и 15 км на запад — по территории, контролируемой незаконными вооружёнными формированиями», — цитирует Герасимова RT.

Помимо 20 автобусов и 10 машин скорой помощи в эвакуации задействованы около ста автомобилей самих боевиков.