Из Алеппо выходят пять тысяч боевиков
Из сирийского города Алеппо выводятся пять тысяч боевиков и членов их семей. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Боевики покидают город по специально организованному коридору, протяженность которого составляет 21 километр. «Из них 6 км проходят по территории Алеппо, занятой правительственными войсками, и 15 км на запад — по территории, контролируемой незаконными вооружёнными формированиями», — цитирует Герасимова RT.
Помимо 20 автобусов и 10 машин скорой помощи в эвакуации задействованы около ста автомобилей самих боевиков.
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