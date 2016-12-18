В Алеппо возобновилась эвакуация боевиков

В восточную часть сирийского города Алеппо прибыли автобусы Международного комитета Красного Креста (МККК) для эвакуации оставшихся боевиков и членов их семей.

Они заберут сдавшихся террористов из кварталов Эз-Зибдия, Салах-эд-Дин, Аль-Ансари, Аль-Машхад и доставят их в юго-западную часть провинции Алеппо, сообщает агентство SANA.

Операция по освобождению города завершилась на прошлой неделе. В первые сутки, согласно данным российского Центра примирения, из него были вывезены более четырех с половиной тысяч боевиков. Для этого был открыт специальный коридор. Боевикам, кроме автобусов, предоставили автомобили скорой помощи. Помимо этого они могли воспользоваться и собственными транспортными средствами.