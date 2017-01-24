В Алеппо за сутки обезврежены сотни самодельных бомб
Российские саперы в течение суток обезвредили в сирийском Алеппо почти 500 самодельных взрывных устройств.
Во время операций по разминированию безопасность местного населения обеспечивает российская военная полиция. Кроме того, ее сотрудники помогают сирийским полицейским отрабатывать навыки эвакуации раненых, зачисток и осмотра зданий, прикрытия огневых групп во время уличных боев.
Российские военные также провели ряд гуманитарных операций, доставив в город за последние сутки свыше четырех тонн грузов, сообщает «ТВ Центр».
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