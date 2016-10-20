В Алеппо стартовала «мирная пауза»

В сирийском городе Алеппо началась так называемая «мирная пауза». Ее планируют использовать для выхода из города больных и раненых, мирного населения, а также вооруженных формирований.

- 20 октября с восьми часов утра в Алеппо вводится гуманитарная пауза для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков из восточных районов города, - цитирует «Интерфакс» начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергея Рудского.

По его словам, пауза продлена на три часа – до 19:00. Это сделано в связи с обращениями представителей международных организаций.

Пауза нужна для того, чтобы из города вышли все больные и раненые люди.