В Алеппо стартовала «мирная пауза»
В сирийском городе Алеппо началась так называемая «мирная пауза». Ее планируют использовать для выхода из города больных и раненых, мирного населения, а также вооруженных формирований.
- 20 октября с восьми часов утра в Алеппо вводится гуманитарная пауза для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков из восточных районов города, - цитирует «Интерфакс» начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергея Рудского.
По его словам, пауза продлена на три часа – до 19:00. Это сделано в связи с обращениями представителей международных организаций.
Пауза нужна для того, чтобы из города вышли все больные и раненые люди.
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