В Алеппо ранены двое российских военных

При обстреле гуманитарного коридора в Алеппо легкие ранения получили двое россиян.

– В результате обстрела легкие ранения получили два российских военнослужащих Центра примирения. Военнослужащие были оперативно эвакуированы в безопасный район города, где им оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, – цитирует РБК сообщение Минобороны РФ. Инцидент произошел в районе западного участка дороги Кастелло.

Сегодня в Алеппо объявлена гуманитарная пауза. Вооруженным формированиям предложено покинуть город со своим оружием.