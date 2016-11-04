В Алеппо ранены двое российских военных
При обстреле гуманитарного коридора в Алеппо легкие ранения получили двое россиян.
– В результате обстрела легкие ранения получили два российских военнослужащих Центра примирения. Военнослужащие были оперативно эвакуированы в безопасный район города, где им оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, – цитирует РБК сообщение Минобороны РФ. Инцидент произошел в районе западного участка дороги Кастелло.
Сегодня в Алеппо объявлена гуманитарная пауза. Вооруженным формированиям предложено покинуть город со своим оружием.
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