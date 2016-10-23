В Алеппо прекращение огня закончилось боестолкновениями

Боестолкновения и авиаудары были зарегистрированы в осажденном сирийском городе Алеппо, где три дня действовало перемирие. Об этом сообщает телекомпания BBC.

«Мирная пауза» о прекращении огня была объявлена на прошлой неделе РФ, которая наносила воздушные удары, поддерживая правительство САР.

Британская Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что новые удары были зафиксированы в субботу вечером.

По их данным, грузовики с гуманитарной помощью так и не смогли попасть в город во время прекращения огня.