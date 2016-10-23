В Алеппо прекращение огня закончилось боестолкновениями
Боестолкновения и авиаудары были зарегистрированы в осажденном сирийском городе Алеппо, где три дня действовало перемирие. Об этом сообщает телекомпания BBC.
«Мирная пауза» о прекращении огня была объявлена на прошлой неделе РФ, которая наносила воздушные удары, поддерживая правительство САР.
Британская Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что новые удары были зафиксированы в субботу вечером.
По их данным, грузовики с гуманитарной помощью так и не смогли попасть в город во время прекращения огня.
Следующая новость Хэмилтон выиграл квалификацию «Формулы-1» в США
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии