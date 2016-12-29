В Алеппо обнаружили сотни ящиков с оружием из США

На складах, оставленных боевиками, покинувшими восточные районы Алеппо, сирийские военные обнаружили большое количество оружия производства США, рассказал газете «Известия» источник в органах безопасности Сирии.

По его словам, оружие могло доставляться в том числе и под видом гуманитарной помощи.

— Мы обнаружили склады с оружием, примерная стоимость которого исчисляется миллионами долларов. Большая часть — американского производства. Впрочем, это нас не удивило, поскольку Дамаск уже не раз указывал, что террористов в Алеппо, которых именуют умеренной оппозицией, снабжают с турецкой территории за счет денег ряда арабских монархий Персидского залива, - цитирует издание своего собеседника.

Газета напоминает, что причиной основных разногласий между сирийским правительством и отдельными управлениями ООН, а также рядом международных гуманитарных организаций, стал запрет на досмотр военнослужащими Сирии грузовиков с гуманитарным грузом.

Уже тогда сирийские военные отмечали, что нередко под видом гуманитарной помощи в восточные районы Алеппо боевикам завозят оружие, боеприпасы и медикаменты. Сирийские власти на протяжении нескольких лет обвиняют Запад, и прежде всего США, в поставках оружия так называемой умеренной оппозиции. Экстремисты получают вооружения с территории соседних Ливана и Турции.

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