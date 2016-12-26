В Алеппо обнаружены захоронения десятков жителей со следами пыток

Так называемая «умеренная оппозиция» пытала и казнила мирных граждан Алеппо. Об этом говорят обнаруженные в городе массовые захоронения людей, подвергавшихся нечеловеческим истязаниям.

- У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало, — рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам генерал-майора, все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке, «чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства».

- Единственных, кого пока не удается найти в восточном Алеппо — это так называемых «волонтеров-спасателей» из «Белых касок», торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на Нобелевскую премию мира, — цитирует Конашенкова РИА «Новости».

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Теги:
События: оппозиция
Организации: Минобороны
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