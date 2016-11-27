В Алеппо более 900 жителей покинули удерживаемый боевиками район
За сутки более 900 мирных жителей смогли выйти из захваченного боевиками района Джабаль-Бидару восточного Алеппо, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.
Как уточняется в материале, среди покинувших Алеппо мирных жителей оказались 119 детей.
Кроме того, восемь боевиков также покинули Алеппо по предоставленным российским Центром примирения и сирийскими властями коридорам, сообщает «РИА Новости».
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