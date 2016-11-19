В Алеппо боевики обстреляли вышедших на митинг мирных жителей
Террористы открыли огонь по мирным жителям, собравшимся на митинг в районе Хайдария восточного Алеппо, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, в результате атаки погибли 17 человек, более 40 ранены.
Конашенков пояснил, что 17 ноября более 200 мирных жителей из восточного района Алеппо Сахур вышли на митинг протеста, пытаясь попасть на территорию, контролируемую правительственными войсками, но в районе Хайдарие попали под обстрел боевиков, которые открыли огонь по митингующим из автоматического оружия.
Он также добавил, что боевики в восточном Алеппо задержали и затем расстреляли около десятка мужчин, которых посчитали организаторами митинга. Об этом сообщает «РИА Новости».
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