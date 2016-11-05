В Алеппо боевики обстреляли КПП сирийской армии в гуманитарном коридоре
Боевики, действующие в восточном районе Алеппо, обстреляли контрольно-пропускной пункт сирийской армии во время гуманитарной паузы. В результате были ранены четыре человека.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что инцидент произошел в гуманитарном коридоре на западном участке дороги Кастелло, который предназначен для выхода вооруженных формирований, сообщает «Интерфакс».
По его словам, боевики, обстреляли дорогу, зная, что там находятся автобусы, машины скорой помощи, а также представители СМИ. Огонь велся из минометов и установок «Адский огонь» газовыми баллонами, уточнил генерал. Были ранены два офицера российского Центра по примирению и двое сирийских военных.
«Однако, даже несмотря на эти обстрелы и непрекращающиеся провокации со стороны боевиков, авиация ВКС России и ВВС Сирии уже девятнадцатые сутки не наносит удары по Алеппо», - подчеркнул Конашенков.
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