Ален Делон завершит кинокарьеру фильмом о любви
Французский актер Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино. Фильм, над которым он работает сейчас, станет последним в его кинокарьере.
Издание Le Parisien приводит слова самого Ален Делона: «Это будет мой последний фильм, потому что я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме».
81-летний актер рассказал, что финальная картина будет посвящена любви между мужчиной его возрастной категории и женщиной 50-ти лет, пишет Газета.ru.
Последний фильм, в котором снялся актер назывался «Астерикс на Олимпийских играх». Он вышел на экраны в 2008 году.
Следующая новость СБУ объявила, что не запрещала Сергею Шнурову въезд на Украину
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии