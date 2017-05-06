Ален Делон завершит кинокарьеру фильмом о любви

Французский актер Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино. Фильм, над которым он работает сейчас, станет последним в его кинокарьере.

Издание Le Parisien приводит слова самого Ален Делона: «Это будет мой последний фильм, потому что я, как боксер, который не хочет проводить лишний бой, не хочу сниматься в лишнем фильме».

81-летний актер рассказал, что финальная картина будет посвящена любви между мужчиной его возрастной категории и женщиной 50-ти лет, пишет Газета.ru.

Последний фильм, в котором снялся актер назывался «Астерикс на Олимпийских играх». Он вышел на экраны в 2008 году.