Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
Экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, подозреваемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).
Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги он получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщает ТАСС.
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