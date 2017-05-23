Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение

Экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, подозреваемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги он получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщает ТАСС.