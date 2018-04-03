Алексею Улюкаеву отказывают в свидании с женой
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет тюрьмы за взятку в два миллиона долларов, пожаловался, что ему отказывают в свидании с супругой.
«Ему отказано в свидании, поскольку ранее он встречался с родственниками и встречу с двумя лицами засчитали за два свидания», — рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Правозащитник также отметил, что Улюкаев содержится в двухместной камере в СИЗО «Матросская Тишина». Он ходит в спортзал, читает различную прессу, смотрит телевизор, установленный в камере.
Алексей Улюкаев признан виновным в получении крупной взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное решение министерства по сделке по поводу «Башнефти», сообщает «Лайф».
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