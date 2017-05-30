Алексею Навальному не удалось вызвать в суд Дмитрия Медведева
Люблинский суд Москвы начал рассмотрение иска миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером, настаивал на вызове в суд главы правительства России Дмитрия Медведева в качестве свидетеля и вице-премьера Игоря Шувалова – в качестве ответчика.
Суд оба ходатайства удовлетворить отказался, передает «Интерфакс». Против участия в процессе указанных лиц выступали и представители Усманова.
Стороны отказались заключить мировой соглашение, поэтому суд продолжит рассмотрение дела по существу.
Усманов подал в суд на Навального после публикации ФБК расследования в отношении Медведева. В нем утверждалось, что бизнесмен подарил земельный участок и особняк в Подмосковье фонду «Соцгоспроект», якобы связанному с премьером.
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