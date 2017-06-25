Алексею Навальному в спецприемнике потребовалась помощь медиков

Находящемуся в спецприемнике оппозиционеру Алексею Навальному потребовалась помощь медиков. Политику вызвали скорую из-за того, что у него поднялась высокая температура.

Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Она сказала: «Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была».

Как пишет агентство Ura.ru, оппозиционер получил 30 суток административного ареста по статье «повторное совершение административного правонарушения, заключающегося в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга». Позже этот срок сократили до 24 дней.

Ранее оппозиция согласовала место проведения митинга 12 июня, однако накануне мероприятия было решено его перенести на Тверскую улицу столицы. Тогда в ходе акции протеста были задержаны 150 человек.

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