Алексею Навальному «скостили» срок

Оппозиционер Алексей Навальный, арестованный на 30 дней за призывы к несанкционированной акции в центре Москвы, выйдет на свободу на пять дней раньше. Такое решение принял Мосгорсуд.

Адвокаты оппозиционера заявили об отсутствии доказательств того, что люди вышли на несанкционированную акцию именно по призыву Навального.

В итоге суд принял решение о сокращении срока ареста из-за наличия у Навального на иждивении двух несовершеннолетних детей, а также проблем со здоровьем в связи с ожогом глаза, полученным ранее от неизвестного, прыснувшего ему в лицо зеленкой.

Накануне Дня России Алексей Навальный призвал своих сторонников не приходить на согласованный мэрией Москвы митинг на проспекте Сахарова, а собраться на Тверской улице в центре города, где в тот момент проходили массовые гуляния в честь праздника. Власти Москвы назвали эти призывы провокацией, сообщает «РИА Новости».