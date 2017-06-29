Алексею Навальному пригрозили отправкой в колонию

Оппозиционера Алексея Навального предупредили о том, что ранее вынесенное ему условное наказание может стать реальным.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter, что о возможной замене наказания сообщили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Согласно уголовно-исполнительному законодательству, условное осуждение гражданину может быть заменено реальным по ходатайству начальника уголовно-исполнительной инспекции. Основанием для такового может послужить систематическое нарушение гражданином общественного порядка и привлечение его к административной ответственности, уточняет «Интерфакс».

Ранее Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса» и к трем с половиной годам условно по делу «Ив Роше».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Киев получил уведомление о штрафе за «Евровидение»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО