Алексею Навальному пригрозили отправкой в колонию

Оппозиционера Алексея Навального предупредили о том, что ранее вынесенное ему условное наказание может стать реальным.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter, что о возможной замене наказания сообщили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Согласно уголовно-исполнительному законодательству, условное осуждение гражданину может быть заменено реальным по ходатайству начальника уголовно-исполнительной инспекции. Основанием для такового может послужить систематическое нарушение гражданином общественного порядка и привлечение его к административной ответственности, уточняет «Интерфакс».

Ранее Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса» и к трем с половиной годам условно по делу «Ив Роше».