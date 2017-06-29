Алексею Навальному пригрозили отправкой в колонию
Оппозиционера Алексея Навального предупредили о том, что ранее вынесенное ему условное наказание может стать реальным.
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter, что о возможной замене наказания сообщили сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Согласно уголовно-исполнительному законодательству, условное осуждение гражданину может быть заменено реальным по ходатайству начальника уголовно-исполнительной инспекции. Основанием для такового может послужить систематическое нарушение гражданином общественного порядка и привлечение его к административной ответственности, уточняет «Интерфакс».
Ранее Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно по делу «Кировлеса» и к трем с половиной годам условно по делу «Ив Роше».
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