Алексею Навальному грозит уголовное дело

Оппозиционер Алексей Навальный может стать фигурантом уголовного дела из-за клеветы в адрес экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Кемеровская прокуратура проверила достоверность сведений о доходах, расходах и имуществе экс-губернатора Кузбасса, опубликованных 10 апреля оппозиционером Алексеем Навальным, который утверждал, что у Тулеева есть шикарная госдача, расположенная в селе Мазурово.

Согласно ответу ведомства, в собственности Амана Тулеева отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки и озеро, расположенные в указанном Навальным районе.

Документы по поводу публикации в интернете недостоверных сведений были направлены в Следственный комитет, сообщает «Федерал пресс».

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