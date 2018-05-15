Алексею Навальному дали еще 15 суток ареста

Оппозиционер Алексей Навальный получил еще 15 суток ареста за неповиновение полиции на акции в Москве.

Ранее Тверской суд признал его виновным в повторной организации несанкционированного митинга в Москве 5 мая и арестовал его на 30 суток.

Вместе с тем, адвокат оппозиционера Ольга Михайлова заявила, что в сумме Навальный отбудет все равно 30 суток ареста.

«Аресты наложатся друг на друга и их будут отбывать параллельно, поэтому суммарно арест составит 30 суток, а не 45», - пояснила она.

5 мая в центре Москвы прошла несанкционированная акция «За право быть гражданином», в которой приняли участие 1,5 тысячи человек, сообщает «РБК».