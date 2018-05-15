Алексею Навальному дали еще 15 суток ареста
Оппозиционер Алексей Навальный получил еще 15 суток ареста за неповиновение полиции на акции в Москве.
Ранее Тверской суд признал его виновным в повторной организации несанкционированного митинга в Москве 5 мая и арестовал его на 30 суток.
Вместе с тем, адвокат оппозиционера Ольга Михайлова заявила, что в сумме Навальный отбудет все равно 30 суток ареста.
«Аресты наложатся друг на друга и их будут отбывать параллельно, поэтому суммарно арест составит 30 суток, а не 45», - пояснила она.
5 мая в центре Москвы прошла несанкционированная акция «За право быть гражданином», в которой приняли участие 1,5 тысячи человек, сообщает «РБК».
Следующая новость Знак «Шипы» на машинах потерял актуальность
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии