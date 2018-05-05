Алексея Навального задержали на акции «Он нам не царь»
На Пушкинской площади в Москве задержали главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Как сообщает Meduza, в центре столицы происходят драки с участием людей в казацкой форме, которые нападают на участников акции оппозиции. По данным корреспондента издания, полиция не реагирует на происходящее.
Акция «Он нам не царь» приурочена к инаугурации Владимира Путина. Митинги проходят в разных регионах России. Всего задержаны свыше 200 человек.
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