Алексея Навального пристыдили за дряблый торс
Оппозиционер Алексей Навальный попал в неловкую ситуацию в ходе митинга, прошедшего 22 сентября в Новосибирске.
Навальный собрал своих сторонников на городской площади возле памятника Александру III, однако во время речи оппозиционера неизвестный залез на стоящее рядом высокое сооружение и повесил плакат с изображением голого торса Навального и надписью «Сисян 2018».
Политик поспешил прокомментировать откровенное фото, заявив, что сейчас он в гораздо лучшей физической форме, но раздеваться перед собравшимися, чтобы доказать это, отказался из-за холодной погоды.
По словам очевидцев, спустя несколько минут снимать плакат полез человек с погонами полковника МВД, сообщает Life.
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