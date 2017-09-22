Алексея Навального пристыдили за дряблый торс

Оппозиционер Алексей Навальный попал в неловкую ситуацию в ходе митинга, прошедшего 22 сентября в Новосибирске.

Навальный собрал своих сторонников на городской площади возле памятника Александру III, однако во время речи оппозиционера неизвестный залез на стоящее рядом высокое сооружение и повесил плакат с изображением голого торса Навального и надписью «Сисян 2018».

Политик поспешил прокомментировать откровенное фото, заявив, что сейчас он в гораздо лучшей физической форме, но раздеваться перед собравшимися, чтобы доказать это, отказался из-за холодной погоды.

По словам очевидцев, спустя несколько минут снимать плакат полез человек с погонами полковника МВД, сообщает Life.