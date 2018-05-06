Алексея Навального отпустили домой до суда

Тверской суд столицы 11 мая рассмотрит административное дело оппозиционера Алексея Навального, который был задержан на протестной акции накануне.

Адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вероника Полякова сообщила, что Навального «отпустили до суда», передает «Интерфакс».

Ранее она рассказала, что главу ФБК обвиняют в нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

5 мая в разных городах России прошли протестные акции. По официальным данным, всего были задержаны свыше 1300 человек.

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