Алексея Навального обязали вернуть пожертвованные ему деньги

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Михаила Костенко к оппозиционеру Алексею Навальному.

Некоторое время назад истец потребовал вернуть 50 тысяч рублей, пожертвованные им Навальному на антикоррупционную деятельность и избирательную кампанию. В суд он обратился после того, как узнал, что Навальный не имеет право идти на президентские выборы в качестве кандидата из-за непогашенной судимости.

Кроме того, Костенко удивили неоднократные поездки оппозиционера за рубеж при отсутствии трудовой деятельности, сообщает НСН со ссылкой на РАПСИ.

Представитель Навального возражал против возврата средств, отмечая, что они уже израсходованы на оплату поездок оппозиционера по России и работу штабов в регионах.

Ранее депутат Госдумы Сергей Неверов назвал предвыборную кампанию Навального мошенничеством.