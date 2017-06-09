Алексея Навального обвинили в обмане избирателей

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов обвинил оппозиционера Алексея Навального в обмане избирателей.

По его словам, Навальный обманывает избирателей, так как, имея уголовную судимость, баллотироваться не имеет права.

Неверова возмутило, что каждый видеоролик оппозиционера заканчивается призывом дать денег.

«Люди очень многие этому доверяют и отправляют свои деньги», - сказал Неверов в интервью «Независимой газете», отметив, что у Навального «все выстроено на обмане».

Ранее студент Омского университета и волонтер предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко обвинил оппозиционера в обмане своих сторонников, а также попросил вернуть ему пожертвованные ранее деньги. Он рассказал, что несколько раз переводил на счета Навального пожертвования, собираемые оппозиционером на предвыборную президентскую кампанию. В качестве доказательства студент приложил квитанции, подтверждающие переводы денежных средств.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать 50 процентов плюс один голос, сообщает «Национальная служба новостей».

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