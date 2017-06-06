Алексея Навального обвинили в связях с администрацией президента
Руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг обвинил оппозиционера Алексея Навального в сотрудничестве с администрацией президента.
По его мнению, Навальный не является либералом и у него нет приоритета прав и свобод человека. Кроме того, Шлосберг обвинил Навального в отсутствии экономической программы и безграмотности в экономических вопросах.
Депутат также считает, что оппозиционер имеет рабочие отношения с администрацией президента и прекрасно понимает, что его личная политическая судьба зависит от этих взаимоотношений, сообщает Life со ссылкой на интервью политика «Эхо Москвы».
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