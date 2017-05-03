Алексея Навального не допустят к выборам из-за судимости

Оппозиционер Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты в 2018 году по причине судимости.

Такую позицию выразил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Он подчеркнул, что Навальному необходимо приобрести пассивное избирательное право, обжалуя приговор. Другого выхода у оппозиционера просто нет, сообщает РИА Новости.

Сегодня утром Кировский областной суд подтвердил 5-летний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес».

Николай Булаев считает, что Навальный манипулирует пониманием людей относительно того, что закон о судимости не действует.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Ученые нашли в музее Франции останки крупнейшего динозавра Европы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО