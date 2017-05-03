Алексея Навального не допустят к выборам из-за судимости

Оппозиционер Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах в качестве кандидата в президенты в 2018 году по причине судимости.

Такую позицию выразил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Он подчеркнул, что Навальному необходимо приобрести пассивное избирательное право, обжалуя приговор. Другого выхода у оппозиционера просто нет, сообщает РИА Новости.

Сегодня утром Кировский областной суд подтвердил 5-летний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес».

Николай Булаев считает, что Навальный манипулирует пониманием людей относительно того, что закон о судимости не действует.