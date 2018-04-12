Алексей Улюкаев выступил в Мосгорсуде с последним словом
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев попросил суд оправдать его по делу о взятке в два миллиона долларов.
«Ваша честь, я ничего не делал, я не виновен, я прошу меня оправдать», - цитирует заявление бывшего министра «Интерфакс». Вынесенный ему ранее Замосковорецким судом приговор Улюкаев назвал «торжеством презумпции виновности».
В конце прошлого года Улюкаев был признан виновным в получении взятки за выданную его ведомством положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Экс-министру назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в размере 130 миллионов рублей.
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