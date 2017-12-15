Алексей Улюкаев виновен в получении вина и колбасы

Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева виновным в получении взятки на сумму 2 млн долларов, которую он вымогал у Игоря Сечина.

Суд детально изложил обстоятельства процесса приватизации компании «Башнефть», установленные по показаниям представителей правительства и документам, сопровождавшим сделку.

Отмечается, что Алексей Улюкаев, будучи министром экономического развития РФ, мог повлиять на ход сделки.

Суд признал, что экс-чиновник действовал по заранее составленному плану из корыстных побуждений, сообщает ТАСС.