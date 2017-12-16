Алексей Улюкаев рассказал о первой ночи в изоляторе
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, который накануне был приговорен к восьми годам лишения свободы, рассказал о первой ночи в СИЗО.
Чиновник пребывает в Федеральном изоляторе №1, который называется «Кремлевский централ», пока приговор не вступил в законную силу. Кроме Улюкаева, в нем содержатся еще 103 человека.
Заключенные изъявили желание стать соседями бывшего министра и помочь ему адаптироваться, однако чиновник попросил об одиночной камере. «Мне будет психологически трудно, если в камере появятся новые люди», - сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».
Улюкаев будет находиться в камере один в течение 10 дней, пока длится карантин. Затем одиночное содержание возможно только по медицинским или психологическим показаниям.
Экс-министр отметил, что условия заключения в СИЗО кажутся ему сносными, однако выразил недоумение из-за некоторых правил, например, запрета на ношение часов.
Отвечая на вопросы журналистов о питании, сне и состоянии здоровья, он сказал: «Все в порядке. Быть в одиночестве сейчас для меня большая ценность, чем все остальное».
15 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за взятку в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Также ему назначили штраф в 130 млн рублей и восьмилетний запрет на госслужбу.
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