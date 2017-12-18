Алексей Улюкаев отказался от передач в СИЗО

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, отказался от передач в СИЗО, заявив, что ему не нужны дополнительные вещи.

По словам представителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, Улюкаев оказался совершенно непривередливым человеком.

Экс-министр будет находиться в изоляторе на территории «Матросской Тишины» до рассмотрения апелляции на приговор. Он заявил о желании писать стихи и заниматься йогой, сообщает «Национальная служба новостей».

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года за получение взятки в два миллиона долларов от компании Роснефть. Свою вину экс-глава МЭР отрицает.