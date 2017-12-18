Алексей Улюкаев отказался от передач в СИЗО
Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, отказался от передач в СИЗО, заявив, что ему не нужны дополнительные вещи.
По словам представителя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, Улюкаев оказался совершенно непривередливым человеком.
Экс-министр будет находиться в изоляторе на территории «Матросской Тишины» до рассмотрения апелляции на приговор. Он заявил о желании писать стихи и заниматься йогой, сообщает «Национальная служба новостей».
Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года за получение взятки в два миллиона долларов от компании Роснефть. Свою вину экс-глава МЭР отрицает.
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