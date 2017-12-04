Алексей Улюкаев назвал главу «Роснефти» доносчиком
Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении крупной взятки, попросил суд об оправдательном приговоре.
Кроме того, он попросил направить в СКР материалы для проведения проверки в отношении главы «Роснефти» Игоря Сечина. По мнению бывшего министра, того следует привлечь к ответственности за ложный донос, передает «Интерфакс».
Улюкаев также высказался за проведение проверки в отношении Олега Феоктистова, ранее возглавлявшего службу безопасности «Роснефти».
Прения в суде по делу Улюкаева отложены до 7 декабря. Ожидается, что приговор бывшему министру может быть вынесен уже в середине месяца. Сечина неоднократно вызывали в суд для дачи показаний в качестве свидетеля по делу Улюкаева, но он так и не явился.
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