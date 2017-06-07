Алексей Учитель рассказал о письме от Натальи Поклонской

Режиссер Алексей Учитель получил персональное письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской.

В нем парламентарий попросила предоставить еще не вышедший на экраны фильм «Матильда» ее эксперту для оценки. В интервью телеканалу НТВ режиссер сообщил, что отказал парламентарию, поскольку законодательство не предусматривает подобные формы контроля.

Выход фильма, рассказывающего об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской запланирован на конец осени. Поклонская пытается не допустить этого, считая, что он может оскорбить чувства верующих, а также опорочить образ императора, канонизированного РПЦ.