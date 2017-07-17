Алексей Учитель посмеялся над создателями фильма «Ложь Матильды»
Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель не понимает, как его противники могут что-то «разоблачать», не увидев его картины.
«Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают… Сценарий они не могли раздобыть. А если читали – то пусть делают что хотят. Я буду рад это посмотреть», сказал он в интервью «Комсомольской правде».
Ранее сообщалось, что документальный фильм «Ложь Матильды» намерен снять уральский режиссер и меценат Сергей Алиев. О картине Учителя он судит лишь по трейлеру, при этом его возмущает то, каким показан в фильме последний российский император Николай II.
Фильм Алиева должен выйти в сентябре. В не будут принимать участие ученые историки, депутат Госдумы Виталий Милонов и боец Федор Емельяненко.
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