Алексей Учитель посмеялся над создателями фильма «Ложь Матильды»

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель не понимает, как его противники могут что-то «разоблачать», не увидев его картины.

«Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают… Сценарий они не могли раздобыть. А если читали – то пусть делают что хотят. Я буду рад это посмотреть», сказал он в интервью «Комсомольской правде».

Ранее сообщалось, что документальный фильм «Ложь Матильды» намерен снять уральский режиссер и меценат Сергей Алиев. О картине Учителя он судит лишь по трейлеру, при этом его возмущает то, каким показан в фильме последний российский император Николай II.

Фильм Алиева должен выйти в сентябре. В не будут принимать участие ученые историки, депутат Госдумы Виталий Милонов и боец Федор Емельяненко.