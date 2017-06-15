Алексей Учитель пообещал показать «Матильду» в Госдуме

Режиссер Алексей Учитель намерен показать свой фильм «Матильда» в комитете по культуре Госдумы до официальной премьеры.

При этом он в очередной раз порекомендовал депутату Наталье Поклонской посмотреть картину прежде, чем пытаться запретить ее, передает «Интерфакс».

Режиссер также добавил, что не собирается продолжать спор с Поклонской и пытаться найти с ней общий язык. По словам Учителя, он не видит в этом смысла, поскольку доверяет словам президента России Владимира Путина о том, что его картину никто не пытается запретить.

Ранее Поклонская в ходе личной встречи с Учителем настаивала на том, чтобы режиссер показал «Матильду» ее экспертам. Тот посоветовал депутату посмотреть фильм лично, но она наотрез отказалась.