Алексей Учитель не нашел криминала в своем фильме "Матильда"

В фильме "Матильда" нет сцен, которые могли бы ранить чувства верующих. Так полагает режиссер картины Алексей Учитель.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении фильма, повествующего об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

"Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих. Там нет никакой пошлости. Собственно, я же не первый фильм снимаю и понимаю в некоторой, скажем так, эстетике любви и как ее преподносить", - сказал Учитель.

Премьера фильма намечена на 30 марта 2017 года, сообщает "Интерфакс".