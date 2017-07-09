Алексей Пушков посоветовал госсекретарю США взять валидол на встречу с Порошенко

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков посоветовал госсекретарю США Рексу Тиллерсону «захватить валидол» на переговоры с украинским президентом Петром Порошенко.

В своем Twitter Пушков написал: «Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после двухчасовой беседы Путин — Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень».

Ранее сообщалось о начале встречи Порошенко и Тиллерсона, пишет RT.

9 июля самолет госсекретаря США приземлился в международном аэропорту Киева, где его встречали «с хлебом и солью».